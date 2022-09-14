Zeytin Ağacı dizisi 2. sezon olacak mı, ne zaman olacak? Zeytin Ağacı dizisi ikinci sezon hangi kanalda, platformda olacak?

Zeytin Ağacı dizisi 2. sezon olacak mı, ne zaman olacak? sorusu dizi hakkında yapılan flaş açıklamayla birlikte araştırılmaya başlandı. Haberimizden Zeytin Ağacı dizisi ikinci sezon hangi kanalda, platformda olacak? gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz...

Gül Erdoğan
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Zeytin Ağacı dizisi 2. sezon olacak mı, ne zaman olacak? Zeytin Ağacı dizisi ikinci sezon hangi kanalda, platformda olacak?

Zeytin Ağacı dizisi 2. sezon olacak mı, ne zaman olacak? Zeytin Ağacı dizisi ikinci sezon hangi kanalda, platformda olacak? Başrolünde Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan gibi usta oyuncuların yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi ilk sezonuyla izleyenleri büyüledi. Dizinin adeta tutkunu olan vatandaşların en merak ettiği konu ise 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan dizinin Leyla’sı Seda Bakan, müjdeyi resmen duyurdu.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ 2. SEZON OLACAK MI, NE ZAMAN OLACAK?

Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonu için henüz yapımcılardan ve yayın platformundan bir açıklama gelmezken dizinin Leyla’sı Seda Bakan'dan müjdeli bir haber geldi. Seda Bakan, “Dizimizin ikinci sezonu için onay çıktı” dedi.

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ZEYTİN AĞACI DİZİSİ İKİNCİ SEZON HANGİ KANALDA, PLATFORMDA OLACAK?

28 Temmuz'da Netflix platformunda 1. sezonu yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonu da yine aynı platformdan yayınlanacak.

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ZEYTİN AĞACI KONUSU NE?

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla..

Sevgi'ye kanser teşhisi konulduktan sonra bu üç kadın arasındaki güçlü bağ en büyük sınavını verir. Ada, Sevgi'nin dediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir ümidin peşinden gitmeyi tercih eder. Sevgi, Leyla'dan bir adamı bulmak için onu Ayvalık'a götürmesini ister. Bu kararından Sevgi'yi vazgeçiremeyince hep beraber yola çıkarlar.

Bu yolculukla birlikte üç dostun hayatı da değişecektir. Sevgi'nin arayışı, Ada'nın ve Leyla'nın hayatında da değişikliğe neden olacaktır.

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ZEYTİN AĞACI KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Tuba Büyüküstün - Ada

Seda Bakan - Leyla

Boncuk Yılmaz - Sevgi

Murat Boz - Toprak

Fırat Tanış - Zaman

Rıza Kocaoğlu - Fikret (Fiko)

Füsun Demirel - Muko

Serkan Altunorak - Selim

Umut Kurt - Erdem

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