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Zeytin Ağacı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı ne zaman yayınlanıyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı'nın ne zaman yayınlanacağı merak edilirken konusu ve oyuncu kadrosu da araştırılıyor. Peki Zeytin Ağacı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı ne zaman yayınlanıyor?

Zeytin Ağacı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı ne zaman yayınlanıyor?

Yapımcılığını OGM Pictuıres'ın paylaştığı, yönetmen koltuğuna Burcu Alptekin'in oturduğu Zeytin Ağacı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Zeytin Ağacı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı ne zaman yayınlanıyor?' sorularının yanıtına yer verdik.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ada (Tuba Büyüküstün), Sevgi (Boncuk Yılmaz) ve Leyla (Seda Bakan)’nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ada, başarılı bir genel cerrah, Sevgi de hırslı bir avukattır. Leyla ise ikisinin aksine çalışıp kariyer yapmamıştır.

Zeytin Ağacı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı ne zaman yayınlanıyor?

Eşi ve oğlu ile rahat bir yaşam sürmektedir. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir.

Zeytin Ağacı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı ne zaman yayınlanıyor?

Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Leyla’dan kendisini Zaman (Fırat Tanış) isimli gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık'a götürmesini ister. Sevgi’yi bu kararından döndüremeyeceklerini anlayınca da çaresizce hep birlikte yola koyulurlar.

Zeytin Ağacı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı ne zaman yayınlanıyor?

Henüz bilmedikleri şey, bu yolculuğun hayatlarını tamamen değiştireceğidir. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olacaktır.

OYUNCULARI KİMLER? ZEYTİN AĞACI NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak’ı bir araya getiren Zeytin Ağacı, 28 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda Netflix’te olacak.

Zeytin Ağacı dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı ne zaman yayınlanıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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