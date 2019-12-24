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  3. Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi

Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi

Ardahan'da bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.

Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi

Ardahan'da bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.

Ardahan'da jandarma ekipleri, Ardahan- Kars karayolu Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada emanet olarak Gaziantep'ten gönderildiği belirlenen zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA




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