Ardahan'da bir yolcu otobüsündeki zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi.

Ardahan'da jandarma ekipleri, Ardahan- Kars karayolu Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada emanet olarak Gaziantep'ten gönderildiği belirlenen zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA