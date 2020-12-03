Siirt Valiliği'nden depremzedelere uyarı: Soyguna karşı uyanık olalımBeşiktaş'a Josef De Souza şoku!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 3 Aralık 2020 PerşembeMasterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 3 Aralık PerşembeYasakta yemeksepeti açık mı?Hafta sonu yemek sipariş verilir mi? Hafta sonu kaça kadar yemek siparişi verilir?Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen asker Mardin'de toprağa verildiŞırnak'ta HDP İl Başkanlığı binası önünde PKK mağduru aileler eylem yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, BM Koronavirüs Oturumu'nda konuştu: Kovid-19 hastalığının bizimle olacağının farkındayızİrfan Can Kahvevi Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’ine seçildi
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen asker Mardin'de toprağa verildi

Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen asker Mardin'de toprağa verildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Altun, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen asker Mardin'de toprağa verildi

Şehit Altun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Nusaybin ilçesi kırsal Tepealtı Mahallesi'ne getirildi. Naaşı katafalka konulan şehidin, öz geçmişi okundu. Törende, şehidin babası Şükrü Altun, 4 ay önce evlendiği eşi Esra Altun, kardeşleri ve yakınları naaşa sarılıp Kürtçe ağıt yaktı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu. Şehidin cenazesi, helallik alınarak aile mezarlığında toprağa verildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehidin babasına öptüğü Türk bayrağını ve fotoğrafını verdi.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de katıldı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT