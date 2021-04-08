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Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuşGökhan Çakır'ın ailesine şehadet haberi ulaştı

PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba evine ulaştı. Çakır'ın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri ve devlet yetkililer, aileye şehadet haberini verdi.

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuşGökhan Çakır'ın ailesine şehadet haberi ulaştı

PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesinde  gerçekleştirilen saldırıda kalleşçe  şehit edilen uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

Şehit Çakır'ın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

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ŞEHİT GÖKHAN ÇAKIR'IN BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehadet haberinin duyulmasının üzerine Çakır'ın ailesinin yakınları, komşuları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.evin önünde toplanan kalabalığın çok üzgün olduğu gözlendi.

Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehit Çakır'ın evinin Balıkesir'de olduğu öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuşGökhan Çakır'ın ailesine şehadet haberi ulaştı

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan uzman çavuşGökhan Çakır'ın ailesine şehadet haberi ulaştı

KAYNAK; İhlas Haber Ajansı

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