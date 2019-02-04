Zeytin Dalı Harekatı şehidi için mevlid okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçen yıl Suriye'deki terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Topçu Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ve silah arkadaşlarının şehadet yıldönümünde, Şanlurfa'da mevlid okutuldu.

Yenişehir çamlıkta okutulan mevlid-i şerife, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ailesi, Şanlıurfa'daki şehit aileleri, gaziler, askeri ve sivil erkan ile il protokolü katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlidi şerif ve yapılan duaların ardından bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, bundan bir yıl önce Afrin'de terör örgütlerini bertaraf etmek amacıyla mücadele ederken şehit düşen Muhammed Cihangir Çubukçu ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

Vali Erin, Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu ve tüm şehitlerin, dünyanın dört bir yanındaki masumların, yıkım ve savaşla yüz yüze bırakılmış çocukların, anaların umut bağladığı, Cenab-ı Allah'a niyazda bulunduğu bu milletin kahramanları ve öncüleri olduğunu söyledi.

Şehitlerin ulaştığı makamın, ulaşılacak makamların en yücesi olduğunu kaydeden Vali Erin, "Üzerinden bir yıl geçti. O makamlar, isteyerek varılamayacak makamlardır demiştik. Gönülden inanıyoruz ki, Muhammed Cihangir ve onun gibiler, bilmediğimiz, aklımızın ermediği bir mekanda sizleri, bizleri ve tüm ümmeti temaşa ediyorlar. Bizlerin, onların uğrunda canlarını feda ettiği değerlere ne kadar sahip çıktığımızı gözlüyorlar. Görevimizi, vazifemizi, bütün kutsallarımıza sımsıkı sarılmak suretiyle ne kadar çaba sarf ettiğimizi gözlüyorlar. Onlar, Hazreti Muhammed'in komşularıdır. Bizler, onların geride bıraktıkları emanetlerine sımsıkı sarılarak, onların canlarını uğruna feda ettikleri değerlerin idrakine vararak, birbirimize kardeşçe sarılarak, tüm ümmetin ve mazlumların beklediği nihai başarıyı ve zaferi elde etmek için, canla başla üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Allah, bizleri onların canlarını feda ettiği değerlere sımsıkı sarılarak layıkıyla yerine getirenlerden eylesin" dedi.

Vali Erin, "Şehidimiz Muhammed Cihangir'i ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, şehitlerimizin annelerine, babalarına, kardeşlerine, yakınlarına ve tüm milletimize bir kez daha sabırlar diliyor, gazilerimize de sağlık, mutluluk ve huzur içinde hayatlarının geri kalan kısmını geçirmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA