Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüs, ana yolda duran kamyona arkadan çarptı.
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüs, ana yolda duran kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü ve 9 işçi yaralandı.
Çanakkale- İzmir E-87 karayolunda seyreden A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüs, Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde yol üzerinde duran M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü A.F. ve 9 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülürken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, minibüste toplam 14 işçinin olduğu öğrenildi.
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Kaynak: DHA
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