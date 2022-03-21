Zeytin İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Zeytin İşleme Teknisyeni görev tanımı nedir, Zeytin İşleme Teknisyeni ne iş yapar, Zeytin İşleme Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zeytin İşleme Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zeytin İşleme Teknisyeni Tanımı;

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Zeytin İşleme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Zeytin İşleme Teknisyeni Maaşları

Zeytin İşleme Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Zeytin İşleme Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zeytin İşleme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.36

Meslek Adı :

Zeytin İşleme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Zeytin mahsulünün işlenmesini, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesi, sonuçların yorumlanması ve doğru karar verebilme becerilerine sahip olan ara meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Zeytin İşleme Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sofralık zeytinin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanmak,

b) Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde yararlanılan çeşitli teknikleri öğrenmek ve uygulamak,

c) Sofralık zeytinin sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler almak,

d) Laboratuarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanmak ve analizler yapmak,

e) Çıkan sonuçları değerlendirmek, raporlar düzenlemek ve ilgililere bildirmek,

f) İstatistik bilgileri elde emek ve yorumlar yapmak.

g) Zeytinyağı ile ilgili basit analizleri (asit tayini) yapmak,

h) Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçesi işletmeciliği ile ilgili işlerde görev almak,

i) Çalışılan işletmede üretimin hijyen şartlarına uygun olmasını sağlamak,

j) Üretilen ürünlerin uygun olarak paketlenmesini ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol etmek,

k) Amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında koordinasyonu sağlamak,

l) İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi,TSE vb.) öğrenmek ve yapılan işlemlerde bu mevzuatı esas almak vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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