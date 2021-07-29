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Zeytinburnu Belediyesi'nden aşı olan gençlere 2 GB internet hediyesi

Türkiye'de aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yöneticiler aşıya teşvik etme amacıyla farklı yöntemlere başvuruyor. Zeytinburnu Belediyesi aşı olan gençlere 2 GB internet hediyesi ile gençleri aşıya teşvik etmeyi planlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nden aşı olan gençlere 2 GB internet hediyesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yeni varyantlarının ortaya çıkmasıyla birlikte aşı çalışmaları bir an önce tamamlanmak isteniliyor. Aşılama hızını artırmak isteyen yetkililer çeşitli hediye ve kampanyalarla insanları aşı olmaya yönlendirmek istiyor. Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi de düzenlediği "Aşını ol, 2 GB internetini kap" kampanyası ile aşılama hızını artırmayı hedefliyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nden aşı olan gençlere 2 GB internet hediyesi

AŞINI OL 2 GB İNTERNETİ KAP

Zeytinburnu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Zeytinburnu Belediyesi gençleri aşı olmaya teşvik etmek için yeni bir kampanya başlattı. İlçede ikamet eden 18 – 25 yaş aralığındaki gençlere çağrıda bulunan Zeytinburnu Belediyesi, aşısını olanlara 2GB internet hediye ediyor. “Aşını ol, 2GB Internetini Al” kampanyasına katılım “zeytinburnu.istanbul” adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Aşı olduktan sonra sitedeki form bilgilerine TC kimlik numarası ve cep telefonun yazılması yeterli oluyor." açıklaması ile kampanya hakkında bilgilendirme yapıldı.

Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşların kampanyaya katılması için Aşını ol, 2 GB interneti kap adresinden başvuruda bulunması gerekiyor.

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