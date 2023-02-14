Zeytinburnu depreme dayanıklı mı? Zeytinburnu'nda deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Zeytinburnu Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Zeytinburnu’nda 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Zeytinburnu için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 16 ile 2 bin 7594 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 63 ile 10 bin 103 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 21 ile 3 bin 303 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

Haberin Devamı

Zeytinburnu depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Zeytinburnu genelinde çok ağır hasarlı 510, ağır hasarlı 1025, orta hasarlı 3 bin 799, Hafif hasarlı ise 6 bin 335 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI BEŞTELSİZ 43 89 354 622 ÇIRPICI 49 98 357 572 GÖKALP 31 62 253 456 KAZLIÇEŞME 25 44 126 182 MALTEPE 62 125 378 513 MERKEZEFENDİ 29 60 216 369 NURİPAŞA 39 77 308 529 SEYİTNİZAM 37 92 363 592 SÜMER 41 80 319 561 TELSİZ 72 133 470 801 VELİEFENDİ 39 80 309 530 YENİDOĞAN 17 33 135 234 YEŞİLTEPE 26 52 211 374 TOPLAM 510 1.025 3.799 6.335

Zeytinburnu'nda ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI BEŞTELSİZ 56 31 147 268 ÇIRPICI 77 43 202 360 GÖKALP 45 24 118 215 KAZLIÇEŞME 13 8 36 68 MALTEPE 15 8 44 81 MERKEZEFENDİ 39 24 105 193 NURİPAŞA 66 37 173 314 SEYİTNİZAM 51 28 134 246 SÜMER 87 47 229 414 TELSİZ 84 48 223 400 VELİEFENDİ 66 38 175 317 YENİDOĞAN 24 13 63 114 YEŞİLTEPE 45 25 118 216 TOPLAM 668 374 1.767 3.206

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Zeytinburnu geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI BEŞTELSİZ 2.291 ÇIRPICI 2.760 GÖKALP 1.111 KAZLIÇEŞME 346 MALTEPE 181 MERKEZEFENDİ 2.617 NURİPAŞA 3.220 SEYİTNİZAM 2.363 SÜMER 5.682 TELSİZ 1.094 VELİEFENDİ 3.400 YENİDOĞAN 1.715 YEŞİLTEPE 4.250 TOPLAM 31.030

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Zeytinburnu ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Zeytinburnu Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Zeytinburnu’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Zeytinburnu Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.