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Zeytinburnu haber son dakika! Çöken bina ölü ve yaralı var mı? Son durum ne?

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, daha önce tahliye edilmiş olan bir binanın çökmesi sonucu bölgede hareketli dakikalar yaşandı. Binanın otopark tarafında doğru yıkılmasıyla çok sayıda araç enkaz altında kalırken Zeytinburnu haber son dakika! Çöken bina ölü ve yaralı var mı? Son durum ne? soruları merak ediliyor.

Zeytinburnu haber son dakika! Çöken bina ölü ve yaralı var mı? Son durum ne?

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın kentsel dönüşümle yıkılması planlanan binalardan olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu haber son dakika! Çöken bina ölü ve yaralı var mı? Son durum ne?

ZEYTİNBURNU HABER SON DAKİKA! ÇÖKEN BİNA ÖLÜ VE YARALI VAR MI? SON DURUM NE?

Binada dün geceye kadar vatandaşların oturduğu ancak gece saatlerinde kolonlardan çatlama sesi gelmesiyle vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. 

Mahalle sakinlerinden Kadir Yılmaz, "Sesi duyunca kaçalım dedim, o anda bina yıkıldı. Tamamen boştu, yaralanan olmadı" dedi.

Zeytinburnu haber son dakika! Çöken bina ölü ve yaralı var mı? Son durum ne?

CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk, Zeytinburnu'ndaki çöken binaya ilişkin son gelişmeleri aktardı:

"Daha önce boşaltılan binaydı. Bir anda çöktü, etrafta çok sayıda olduğu aracın altında kaldığı belirtildi. Depreme dayanıksız binaydı. Zeytinburnu’nda son bir yılda çok sayıda bina depreme karşı dayanıklı olmadığı için boşaltılmıştı. İçeride birisinin olup olmadığı değerlendiriliyor. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi."

Zeytinburnu haber son dakika! Çöken bina ölü ve yaralı var mı? Son durum ne?

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

 

İstanbul Valiliğinden çöken binaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 10.30’da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir.

Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. 

Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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