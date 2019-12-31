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  3. ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1)

ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1)

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1)

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan fabrika

-itfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

Kaynak: DHA




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