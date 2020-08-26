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  3. Zeytinburnu'nda şaşırtan görüntü! Camını kırıp girdiği arabada uyudu

Zeytinburnu'nda şaşırtan görüntü! Camını kırıp girdiği arabada uyudu

Zeytinburnu'nda madde bağımlısı bir genç, sokaktaki bir arabanın camını kırıp içine girip uyudu. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerde saatlerce uyuyan genç, bir süre sonra arabadan çıkıp ortadan kayboldu. O anları güvenlik kameralarından izleyen araç sahibi ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yaşanan olayda sokakta gözüne kestirdiği aracın camını kırdıktan sonra içeri girip uyuyan madde bağımlısı bir genç, izleyenleri hayrete düşürdü. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği bu görüntüleri ardından aracın içinde saatlerce uyuyan genci bir süre sonra araçtan inerek uzaklaştığı öğrenildi. 

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26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:07
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