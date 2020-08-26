Zeytinburnu'nda şaşırtan görüntü! Camını kırıp girdiği arabada uyudu

Zeytinburnu'nda madde bağımlısı bir genç, sokaktaki bir arabanın camını kırıp içine girip uyudu. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerde saatlerce uyuyan genç, bir süre sonra arabadan çıkıp ortadan kayboldu. O anları güvenlik kameralarından izleyen araç sahibi ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.