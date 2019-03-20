Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

ZEYTİNBURNU'nda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Irak uyruklu 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarken, iki kişiden biri hayatını kaybetti diğeri de yaralandı.

Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde dün akşam saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz iki kişi, husumetli oldukları öğrenilen Irak uyruklu Ahvad Kerim ve Rewar Gaffur'a Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken, Ahvad Kerim ile Rewar Gaffur yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde kalan iki yaralıyı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemeler sonucunda Rewar Gaffur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık görevlileri, saldırı sonrası yaralanan Ahvad Kerim'e ise ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ahvad Kerim'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Saldırı sonrası Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Asayiş büro ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Olayın olduğu yerde şeritle önlem alan polis ekipleri, cadde üzerinde bulunan iş yerlerinde de güvenlik kamera görüntüsü aradı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Rewar Gaffur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri gece boyu şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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DHA