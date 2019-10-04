Zeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

ZEYTİNBURNU'nda çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaraladı. Şüpheliler yakalanırken, silahlı kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 11 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, yoldan geçen birisi kadın 2 kişi, vurularak yaralandı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheliler Ertan K.(23) ve Veysi T.(21)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 25 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ertan K. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanırken, Veysi T. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kavga ve yoldan geçen kişilerin yaralanması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA