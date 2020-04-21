Zeytinköy’de 8 konutun inşaatı sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesinde 2017 yılında çıkan yangında evleri yanan afetzedelerin evlerinin yapımı devam ediyor.

Menteşe Zeytinköy Mahallesinde 2017 yılında meydana gelen yangın felaketinde 60'a yakın ev ve ahır yanmasının ardından evleri yanan vatandaşlar konteynırlara yerleştirilmişti. Evsiz kalan vatandaşlardan konut yapımı için başvuran 12 hak sahibinin evlerinin yapımı devam ediyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, afetzedelerden 8'inin evlerinin evlerinde belli bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Gökcan, "Zeytinköy Mahallesinde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle konutları ağır derecede hasar gören afetzede ailelerden konut yapımı için 12 hak sahibi başvurdu. Başvuruda bulunan 12 hak sahibinin konut inşaatlarına Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemi ile yapımı çalışmaları devam etmektedir, Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerekli görüşmeleri yaptık ve evlerin yeniden yapılması için ödenek çıkarttırdık. Evlerini yeniden yaptırmak isteyen hemşehrilerimizin başvuruları doğrultusunda çalışmalara başlandı. Bu kapsamda 3 konut yüzde 70 seviyesinde, 2 konut yüzde 40 seviyesinde, 3 konut ise yüzde 20 seviyesinde devam etmektedir. 27 Ocak 2019 tarihinde sözleşme imzalayan 4 kişinin ise statik proje ve jeolojik etüt ödenekleri temin edilmiş olup, önümüzdeki günlerde inşaatına başlanılacaktır. Afet konutlarımız şimdiden sevgili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçteki destekleri için AFAD'dan Sorumlu İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere AFAD yöneticilerine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA