Zeytinli Rock Festivali iptal mı edildi, neden iptal edildi 2022?

Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edildiği haberleri sosyal medyada yayıldı. Festivale gitmek isteyen ya da katılım için plan yapan vatandaşlar internette festivalin iptal olup olmadığına dair araştırma yapıyor. Peki Zeytinli Rock Festivali iptal mı edildi, neden iptal edildi 2022?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Zeytinli Rock Festivali iptal mı edildi, neden iptal edildi 2022?

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Zeytinli Rock Festivali'nin iptal olduğuna dair söylentiler çıkmasının ardından vatandaşlar, festivalle ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki senelerdir düzenlenen bir müzik festivali olan Zeytinli Rock Festivali iptal mı edildi, neden iptal edildi 2022? İşte merak edilen sorulara dair detaylar...

Zeytinli Rock Festivali iptal mı edildi, neden iptal edildi 2022?

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ İPTAL Mİ EDİLDİ, NEDEN İPTAL EDİLDİ 2022?

Biletlerinin bir süredir satışta olduğu ve 17-21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan müzik festivali Zeytinli Rock Festivali, Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile iptal edildi.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş tarafından imzalanan ve festivale katılım gerçekleştirecek olan kişiler için duyurulan yasak kararında “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Zeytinli Rock Festivali iptal mı edildi, neden iptal edildi 2022?

Memiş, etkinliğin düzenlenmesi için kaymakamlığa başvuruda bulunan Milyon Yapım Organizasyon Şirketi’ne yazmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlgi dilekçeniz incelenmiş olup Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17­21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir. Bilgilerinize rica ederim.”

Festivalin iptali, müzikseverleri üzdü ve tepki çekti.

Zeytinli Rock Festivali iptal mı edildi, neden iptal edildi 2022?

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