Zeytinoğlu, DTSO’yu ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – TOBB Başkan Yardımcısı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, DTSO'nun sorunlarını dinlemek üzere Düzce'ye geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve beraberinde ki heyet Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve yönetimini ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ziyaretlerinin amacının, ikili ilişkileri güçlendirmek olduğunu belirterek "Bu ziyaretin amacı, oda bazlı varsa sorunlarınızı dinleyip onları başkanımıza iletmek. Sizlerle de ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak için buradayız" dedi.

DTSO Başkanı Şahin'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek "Biz geldiğimizden beridir hiç kapımızı kapatmadık. Başkan yardımcımızda aynı şekilde öyle. Personeli eğitimlerden geçirdik. Kümelenmelerimizi tamamladık. Mobilya satışlarında kendimizi geliştiriyoruz. Gipürde Türkiye 3.'süyüz. Şimdi metal ürünlerine ağırlık veriyoruz" dedi. Sohbet havasında geçen ziyaretin sonunda Tuncay Şahin, Zeytinoğlu'na tablo hediye etti.

Kaynak: İHA