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Zeytinyağı Ambarcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Zeytinyağı Ambarcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Zeytinyağı Ambarcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zeytinyağı Ambarcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7514.15

Meslek Adı : Zeytinyağı Ambarcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli süre içerisinde, iş organizasyonunu yapma, ürünü ve gerekli araç - gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda ürünü ambalajlama ve depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

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Görev ve İşlem Basamakları :

Zeytinyağı Ambarcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,
b)    İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek,
c)    İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,
d)    İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak,
e)    Gıdaları muhafaza ilkelerini incelemek,
f)    Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak,
g)    Gıdadaki suyun özelliklerini incelemek
h)    Kütle ölçümü yapmak,
i)    Hacim ölçmek,
j)    Yoğunluk ve kıvam ölçmek,
k)    Fiziksel değişimleri incelemek,
l)    Kimyasal değişimleri incelemek,
m)    Naturel zeytinyağını depolamak,
n)    Zeytinyağı ambalajlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Zeytinyağı Ambarcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Astsubay Kıdemli Çavuş (Sahil Güvenlik) mesleği için “0210.34” kod olarak kullanılır iken Alabalık Yetiştiricisi mesleği için “6221.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Zeytinyağı Ambarcısı Meslek Kodu “7514.15” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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