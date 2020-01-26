Zeytinyağı kalite yarışması kazananları madalyalarını aldı

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 8. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık fuarı kapsamında ilk kez düzenlenen zeytinyağı kalite yarışması ödül töreni fuar alanında gerçekleştirildi.

Zeytinyağı kalite yarışması ödül törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger, Büyük Menderes Platformu Başkanı İbrahim Ayvazoğlu, yarışmaya katılım sağlayan firmalar ile fuar ziyaretçileri katıldı.

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı Yusuf Küçük, Aydın Ticaret Borsası girişimleriyle 12 yıl önce kurulan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelinin çalışmaları devam etmektedir. Yarışma ile amacımız zeytinyağlarımızın kalitesini daha da yukarıya taşımaktır. Hafif ve güçlü olarak iki kategoride ilk kez düzenlenen yarışmaya katılım sağlayan firmalar ve yarışmada emeği geçen Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarına teşekkür etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, "8. Uluslararası Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında ilk kez düzenlenen zeytinyağı kalite yarışması ile amacımız ilimiz zeytinyağı markalarının artmasına ve zeytinyağı pazar payının artmasına katkı sağlamaktır. Yarışmaya 25 üretici ve firma katılım sağlamıştır. Yarışmaya katılım sağlaya firmalarımıza ve Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm firmalara katılım belgesi takdim edilerek, Bronz, gümüş ve altın madalyalar hafif ve güçlü kategorisinde dereceye girenlere takdim edildi.

Madalya almaya hak kazanan firmalar ise şu şekilde açıklandı:

Bronz hafif kategorisi kazananı 13 nolu numune ile başvuru yapan Pınar Saygın

Bronz güçlü kategorisi kazananı 7 nolu numune ile başvuru yapan Hüseyin Kaba

Gümüş Hafif kategorisi kazananı 3 nolu umune ile başvuru yapan Oliva Gıda San. Tic. Ltd.Şti.

Gümüş güçlü kategorisi kazananı 10 nolu numune ile başvuru yapan Zetay Tar.Ür.A.Ş.

Altın Hafif Kategorisi kazananı 23 nolu numune ile başvuru yapan Küp Yağ A.Ş.

Altın Güçlü kategorisi kazananı 16 nolu numune ile başvuru yapan Gıdatay Gıda ve Tar. A.Ş.

Kaynak: İHA