Zeyuan Feng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeyuan Feng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeyuan Feng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeyuan Feng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeyuan Feng 19 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 俸泽源 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeyuan Feng Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Zeyuan Feng'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zeyuan Feng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeyuan Feng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zeyuan Feng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeyuan Feng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Dalian Pro U21

5 Mayıs 2022 yılında DL Pro

Zeyuan Feng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeyuan Feng şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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