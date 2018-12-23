ZGC toplantısının 3. Alaplı’da gerçekleştirdi

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Yönetim, Onur, Denetim ve Disiplin Kurulu Toplantısı'nın 3'üncüsü Alaplı ilçesinde gerçekleştirildi.

Alaplı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya ZGC Yönetimi ile Onur ve Denetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, cemiyetin faaliyetleri ile son dönemde basına yansıyan bazı spekülasyonlara yönelik açıklamalarda bulundu. ZGC'nin güçlü ve emin kadrosuyla çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Akbıyık, "Burada olamayan ancak yönetim kurulunda yer alıp gelemeyen arkadaşlarımız var. Toplantımızın ana amacı, yönetimimiz ile onur ve denetim kurulumuzu bir araya getirmek, bu toplantılarımızı ilçelerde gerçekleştirerek gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gelmek ve kaynaşmak. Bir yılsonu değerlendirmesi yaptık. Bugün toplantımızı Alaplı'da gerçekleştiriyoruz, ilerleyen dönemlerde diğer ilçelerimize de bu toplantılarımızı yayacağız. İlimiz merkezinde de geniş çaplı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yine Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak, Türkiye'nin birçok ilinden cemiyet başkanlarını Zonguldak'ta ağırlamak, onlara kenti tanıtmak ve Zonguldak'ın diğer illerin yerel gazetelerinde de tanıtımını sağlamak amacıyla bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bunun hazırlıkları ve çalışmaları devam ediyor" dedi. Toplantıya Alaplı, Devrek ve Çaycuma Gazeteciler Dernek Başkanları da katıldı.

Yerel basının sıkıntıları masaya yatırıldı

Zonguldak'ta yerel basının yaşadığı maddi sıkıntılara da değinen ve çözüm için ZGC olarak Basın İlan Kurumu (BİK) ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Derya Akbıyık, "BİK, gazeteler, sarı basın kartları, basın yayın enformasyon Genel Müdürlüğü, gazetelerin sorunları, cemiyet olarak sıkıntılarımız ve gerçekleştireceğimiz projeleri masaya yatıracağız. Kamu kurum kuruluşları bildiğiniz gibi bizden hep kaçıyorlar, yavaş yavaş onlarla bir araya gelmeye başladık. İl merkezinde birçok kamu kurumu ile ZGC olarak gazetelerimize ekonomik destek adına oturduk ve kazanmaya başladık. Bunu daha da genişletip ilçelere yayacağız. Gazeteler bu ülkenin gözü kulağı ve sesidir. Gazeteciler ülkenin temel taşıdır ve sorunları ana sorunlarıdır. Bizim gazetelerimizin ve gazetecilerimizin sorunları karşısında en büyük sorumluluk bizimdir ve çözmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TGF büyük bir kuruluştur"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Kurulu'nda Yılmaz Karaca'nın yeniden Genel Başkan seçildiğini belirten Derya Akbıyık, 2 liste ile gidilen kongrede seçimleri kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ereğli Gazeteciler Derneği'nin (EGD) kongrede oy kullanamaması ve basında ZGC'ye yönelik spekülasyonlar yapıldığı yönündeki sorulara da yanıt veren Başkan Derya Akbıyık, "TGF seçimini gerçekleştirdi, en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi. Orada bizim 5 arkadaşımız oy kullandı. Kongrede 2 liste vardı. 2 liste her zaman heyecan oluşturur. Biz ekibimizle Genel Başkanımız Yılmaz Karaca'nın grubunda yer aldık. Ülke genelinde ciddi işler yapıyoruz. Federasyon seçimi 10 oy farkla kazanıldı. Bizim 5 üyemiz oy kullandı. Ereğli Gazeteciler Derneği bu kongrede oy kullanamadı. Kendileri ZGC ile birlikte aynı listeyi desteklemek istemediler. Kongre öncesi Üst Kurul Delegeleri'nin listesi verilmesi gerekiyordu. EGD, bu listeyi kara kalem ile yazılı bir şekilde, TGF'ye sunmuş. Bir kongrede Divan Başkanlığı yapılıyor. Bunu Necati Başkan da gerçekleştirmiştir, bizler de kongrelerde divan başkanı olarak görev yaptık. Kara kalem ile verilen liste kabul edilmez. TGF de verilen listeyi tüzüğe aykırı gerekçesiyle kabul edilmemiş. Kamuoyunda bizi karalamak, kendilerini aklamak için bazı spekülasyonlar yapıldı. Ben bilgisayar çıktısı ve onaylı bir liste ile federasyona bizim tarafımızdan başvuru yapmalarını istedim. Ancak EGD, yangından mal kaçırır gibi gidip kendileri liste verdiler. Ancak onu da yapamadılar. Verdikleri liste usule uygun görülmediği gerekçesiyle kabul edilmedi. EGD, kongrede bizimle birlikte yer almadı. Keşke böyle olmasaydı, ancak böyle bir karar aldılar ve biz buna saygı duyuyoruz. Ancak kamuoyunda bizim tarafımızdan EGD'nin oy kullanmasının önlendiği yönünde bir çok açıklamalar yer aldı. Bunu tartışma oluşturmak için konuşmuyorum" ifadelerine yer verdi.

Ereğli ve Alaplı'ya basın sitesi masaya yatırıldı

Zonguldak'ta kısa sürede Zonguldak Valiliği ve ZGC önderliğinde başlayan ve Toplu Konut İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilen Basın Sitesi'nin de masaya yatırıldığı toplantıda Ereğli ve Alaplı'da basın mensuplarının talebi olması halinde bir Basın Sitesi Projesi için girişimlerin gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Alaplı ve Ereğli arasında gerçekleştirilmesi ön görülen proje için bir heyet oluşturulması ve bu yönde ön çalışma yapılmasına karar verildi. Son dönemde dolar kurundaki artış ve gazete maliyetlerin yükselmesi üzerine yerel gazetelerin maddi sıkıntıda olduğunun belirtildiği toplantıda yerel basına destek amacıyla da Basın İlan Kurumu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarından destek istenmesi için girişimde bulunulacağı belirtildi. Alaplı ilçesinde yaşanan bayi satışları sıkıntıları da masaya yatırıldı. Toplantıda bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Ocak ayı içerisinde Ankara'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Gazetecilerin sorunlarının masaya yatırılarak Ankara'da gerekli kurum ve kuruluşlara iletilmesi amacıyla ZGC olarak Ankara'da toplantı ve ziyaretlerde bulunacaklarını belirten Derya Akbıyık, "Yönetim olarak gazetecilerin ve gazetelerimizin sorunlarını Ankara'da yapacağımız Yönetim Kurulu Toplantısı ve ziyaretlerle gerekli mercilere ileteceğiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla da çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi. Toplantıda Basın mensuplarının sarı basın kartı sorunları ve gri pasaport alabilmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Basın kartları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirilmesine karar verildi.

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Doğan Bostancı, basın mensuplarını Alaplı'da ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "Basının Alaplı'da toplanması ve sorunların burada görüşülmesi bizim için çok önemli. Toplantıda önemli konulara değinildi ve sorunlar masaya yatırıldı. Toplantı için teşekkür ediyoruz. Başkanlarımızla birlikte bir aradayız. Dolu dolu bir gün geçirdik. Umarım bu toplantı basınımızın ve kentimizin sorunlarına çözüm olacak" dedi.

Toplantının ardından ZGC Yönetimi ve Alaplı'da çalışan basın mensupları yemekte bir araya geldi. Gerçekleştirilen yemeğe Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de katıldı. Başkan Derya Akbıyık, "Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan beye ve Belediye Başkanımıza konukseverliğinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bugün Alaplı'da olalım dedik. Alaplı gerçekten gelişen bir ilçe, biz bu süreçte kendilerine yerel basın olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Alaplı'da sahil projesi gördük. Alaplı Akçakoca sahili gibi olabilir. Biz Alaplı'yı daha yakından tanımak ve zenginliklerini görmek isteriz. Alaplı bir turizm ilçesi olabilir bunu görebiliyoruz" dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Bu günü Alaplı'ya ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni bu kent için yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Alaplı'da doğduk ve burada yaşıyoruz. Burada nefes alan herkes Alaplılıdır. Yeni yılınızı de bu vesile ile kutluyorum. Güzel bir program oldu. Sahil projemiz daha bitmedi, esas sahil projemizin çalışmaları sürüyor. Allah nasip ederse ve vatandaşımız yetki verirse önümüzdeki dönemde Alaplı'nın nasıl geliştiğini ve güzel olduğunu göreceğiz. Alaplı, Zonguldak'ın kapısıdır. Alaplı'yı Alaplılara yakışır bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA