Zhak Pehlivanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhak Pehlivanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhak Pehlivanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhak Pehlivanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhak Pehlivanov 30 Kasım 1997 tarihinde Svilengrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Жак Иванов Пехливанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhak Pehlivanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhak Pehlivanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Zhak Pehlivanov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhak Pehlivanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhak Pehlivanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhak Pehlivanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhak Pehlivanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2020 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2022 yılında Krumovgrad

Zhak Pehlivanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhak Pehlivanov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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