Zhao Ke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhao Ke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhao Ke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhao Ke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhao Ke 25 Mart 1989 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 柯钊 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhao Ke Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 24 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Zhao Ke'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhao Ke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhao Ke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zhao Ke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhao Ke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2017 yılında HN Jianye

Zhao Ke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhao Ke şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.