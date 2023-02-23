Zharko İstatkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zharko İstatkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zharko İstatkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zharko İstatkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zharko İstatkov 23 Mart 2003 tarihinde Dimitrovgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Жарко Истатков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zharko İstatkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zharko İstatkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zharko İstatkov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zharko İstatkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zharko İstatkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zharko İstatkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zharko İstatkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Lok. Sofia

Zharko İstatkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zharko İstatkov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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