Zhe Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhe Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhe Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhe Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhe Jiang 26 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 蒋哲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhe Jiang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Zhe Jiang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zhe Jiang'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhe Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhe Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhe Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhe Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2019 yılında CQ Dangdai Lif.

25 Şubat 2021 yılında CC Yatai

31 Aralık 2021 yılında CQ Liangjiang

28 Nisan 2022 yılında CZ Mighty Lions

Zhe Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhe Jiang şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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