Zhechao Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhechao Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhechao Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhechao Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhechao Chen 19 Nisan 1995 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈哲超 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhechao Chen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhechao Chen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 19 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Zhechao Chen'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhechao Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhechao Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhechao Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhechao Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Oriental Dragon

1 Ağustos 2015 yılında Torreense

31 Aralık 2015 yılında Oriental Dragon

1 Ocak 2016 yılında SD Luneng

14 Temmuz 2017 yılında SD Taishan Res.

1 Ocak 2018 yılında SD Luneng

1 Şubat 2019 yılında SD Taishan Res.

31 Temmuz 2019 yılında SD Luneng

21 Ocak 2020 yılında GZ R&F

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan

19 Mart 2022 yılında MZ Hakka

Zhechao Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhechao Chen şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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