Zhen Cong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhen Cong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhen Cong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhen Cong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhen Cong 9 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 丛震 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhen Cong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zhen Cong'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhen Cong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhen Cong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zhen Cong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhen Cong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2016 yılında SH Shenhua Res.

1 Şubat 2017 yılında SH Shenhua

17 Temmuz 2020 yılında WH FC

31 Aralık 2020 yılında SH Shenhua

12 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua Res.

4 Ağustos 2022 yılında SH Shenhua

Zhen Cong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhen Cong şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.