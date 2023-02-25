Zhen Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhen Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhen Ma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhen Ma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhen Ma 1 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 马镇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhen Ma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Zhen Ma'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhen Ma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhen Ma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhen Ma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhen Ma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında TJ Tianhai

11 Temmuz 2019 yılında TJ Tianh. Res.

15 Temmuz 2020 yılında SH Shenhua

Zhen Ma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhen Ma şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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