Zhen Wei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhen Wei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhen Wei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhen Wei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhen Wei 12 Şubat 1997 tarihinde Huainan, Anhui şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 魏震 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhen Wei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhen Wei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 15 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Zhen Wei'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zhen Wei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/wei_zhen_no.13

Zhen Wei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhen Wei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhen Wei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhen Wei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında SH SIPG

Zhen Wei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhen Wei şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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