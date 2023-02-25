Zhenao Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhenao Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhenao Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhenao Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhenao Wang 10 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王振澳 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhenao Wang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zhenao Wang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zhenao Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhenao Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhenao Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhenao Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2018 yılında Vejle BK U19

1 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

26 Şubat 2020 yılında DL Pro Res.

1 Ocak 2021 yılında DL Pro

Zhenao Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhenao Wang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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