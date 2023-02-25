Zhenfei Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhenfei Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhenfei Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhenfei Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhenfei Huang 10 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄振飞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhenfei Huang Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhenfei Huang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Zhenfei Huang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhenfei Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhenfei Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhenfei Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhenfei Huang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında SH SIPG

31 Temmuz 2019 yılında SH Port Res.

1 Temmuz 2020 yılında IM Zhongyou

22 Ekim 2020 yılında IM Zhongy. Res.

13 Kasım 2020 yılında SH Port Res.

24 Temmuz 2021 yılında HB Zhuoao

31 Aralık 2021 yılında SH Port

30 Ağustos 2022 yılında NJ City

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Zhenfei Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhenfei Huang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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