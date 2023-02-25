Zheng Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zheng Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zheng Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zheng Zheng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zheng Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zheng Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zheng Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zheng Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zheng Zheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zheng Zheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zheng Zheng 11 Temmuz 1989 tarihinde Jinan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郑铮 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zheng Zheng Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zheng Zheng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Ocak 2008 tarihinde katılmıştır. Zheng Zheng'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Zheng Zheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zheng Zheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Zheng Zheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zheng Zheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında SD Luneng

Zheng Zheng kimdir

Zheng Zheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zheng Zheng şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1999-2007Shandong Luneng

Zheng Zheng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 2 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

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Zheng Zheng nereli

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