Zheng Zhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zheng Zhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zheng Zhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zheng Zhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zheng Zhou 25 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 周正 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zheng Zhou Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 19 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zheng Zhou'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zheng Zhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zheng Zhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zheng Zhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zheng Zhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında SH SIPG

1 Şubat 2019 yılında SH Port Res.

6 Eylül 2020 yılında IM Zhongyou

13 Kasım 2020 yılında SH Port Res.

19 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Zheng Zhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zheng Zhou şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.