Zhengao Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhengao Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhengao Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhengao Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhengao Sun 8 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙正傲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhengao Sun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Zhengao Sun'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhengao Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhengao Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhengao Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhengao Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında HZ Greentown

22 Temmuz 2014 yılında BJ IT

31 Aralık 2014 yılında HZ Greentown

27 Şubat 2015 yılında SZ FC

3 Temmuz 2015 yılında HZ Greentown

4 Temmuz 2015 yılında ZJ FC Res.

1 Ocak 2016 yılında HZ Greentown

1 Ocak 2018 yılında ZJ FC Res.

13 Temmuz 2018 yılında ZJ Greentown

Zhengao Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhengao Sun şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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