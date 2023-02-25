Zhenghao Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhenghao Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhenghao Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhenghao Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhenghao Wang 28 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王政豪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhenghao Wang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Zhenghao Wang'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhenghao Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhenghao Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhenghao Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhenghao Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında TJ Teda

Zhenghao Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhenghao Wang şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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