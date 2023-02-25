Zhengkai Zhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhengkai Zhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhengkai Zhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhengkai Zhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhengkai Zhou 7 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 周正凯 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhengkai Zhou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zhengkai Zhou'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhengkai Zhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhengkai Zhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhengkai Zhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhengkai Zhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Haziran 2018 yılında SH Shenhua U19

30 Nisan 2022 yılında SH Shenhua

Zhengkai Zhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhengkai Zhou şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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