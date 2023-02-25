Zhengrong Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhengrong Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhengrong Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zhengrong Zhu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zhengrong Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhengrong Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhengrong Zhu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhengrong Zhu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhengrong Zhu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhengrong Zhu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhengrong Zhu 11 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 朱峥嵘 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhengrong Zhu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhengrong Zhu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 26 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Zhengrong Zhu'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhengrong Zhu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhengrong Zhu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Zhengrong Zhu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhengrong Zhu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2016 yılında SH SIPG

10 Mart 2017 yılında SZ Dongwu

31 Aralık 2017 yılında SH SIPG

9 Mart 2018 yılında NT Zhiyun

31 Aralık 2018 yılında SH SIPG

26 Şubat 2019 yılında KS FC

Zhengrong Zhu kimdir

Zhengrong Zhu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhengrong Zhu şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Zhengrong Zhu nereli

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