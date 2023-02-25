Zhi Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhi Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhi Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhi Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhi Li 29 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李智 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhi Li Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhi Li, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 6 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Zhi Li'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhi Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhi Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhi Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhi Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2017 yılında SZ Dongwu

6 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

28 Nisan 2022 yılında KS FC

31 Aralık 2022 yılında CD Rongcheng

Zhi Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhi Li şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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