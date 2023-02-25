Zhi Xiao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhi Xiao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhi Xiao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhi Xiao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhi Xiao 28 Mayıs 1985 tarihinde Luoyang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 肖智 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhi Xiao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhi Xiao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zhi Xiao'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhi Xiao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhi Xiao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhi Xiao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhi Xiao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2007 yılında HN Jianye

27 Ocak 2016 yılında GZ R&F

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2020 yılında TJ Jinmen Tiger

11 Nisan 2021 yılında HB Zhuoao

1 Temmuz 2021 yılında QD Hainiu

9 Ağustos 2022 yılında LN SY Urban

31 Aralık 2022 yılında QD Hainiu

Zhi Xiao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhi Xiao şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zhi Xiao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Henan Construction

Çin takımında 9 numaralı formasıyla 7 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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