Zhilue Tao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhilue Tao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhilue Tao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhilue Tao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhilue Tao 12 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陶智略 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhilue Tao Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına - tarihinde katılmıştır. Zhilue Tao'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhilue Tao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhilue Tao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhilue Tao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhilue Tao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında QD Hainiu

31 Aralık 2022 yılında MZ Hakka

Zhilue Tao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhilue Tao şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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