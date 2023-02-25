Zhipeng Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhipeng Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhipeng Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zhipeng Jiang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zhipeng Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhipeng Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhipeng Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhipeng Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhipeng Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhipeng Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhipeng Jiang 6 Mart 1989 tarihinde Qingdao, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 姜至鹏 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhipeng Jiang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhipeng Jiang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Zhipeng Jiang'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhipeng Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhipeng Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Zhipeng Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhipeng Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında SH East Asia

1 Şubat 2011 yılında NC Bayi Hengyuan

29 Ocak 2014 yılında GZ R&F

18 Ocak 2018 yılında HB CFFC

16 Temmuz 2020 yılında SZ FC

Zhipeng Jiang kimdir

Zhipeng Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhipeng Jiang şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Zhipeng Jiang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 11 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

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Zhipeng Jiang nereli

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