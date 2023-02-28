Zhirayr Margaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhirayr Margaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhirayr Margaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhirayr Margaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhirayr Margaryan 13 Eylül 1997 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ժիրայր Մարգարյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhirayr Margaryan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhirayr Margaryan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zhirayr Margaryan'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhirayr Margaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhirayr Margaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhirayr Margaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhirayr Margaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Banants III

1 Temmuz 2014 yılında Banants II

10 Şubat 2018 yılında Shirak Gyumri

29 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

25 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

28 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

17 Ocak 2022 yılında Veres Rivne

15 Mart 2022 yılında FC Urartu

30 Haziran 2022 yılında Veres Rivne

22 Temmuz 2022 yılında FC Urartu

30 Haziran 2023 yılında Veres Rivne

Zhirayr Margaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhirayr Margaryan şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Zhirayr Margaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 8 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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