Zhirayr Shaghoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhirayr Shaghoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhirayr Shaghoyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zhirayr Shaghoyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zhirayr Shaghoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhirayr Shaghoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhirayr Shaghoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhirayr Shaghoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhirayr Shaghoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhirayr Shaghoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhirayr Shaghoyan 10 Nisan 2001 tarihinde Arinj şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ժիրայր Շաղոյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhirayr Shaghoyan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&P Sports Agency yapmaktadır. Zhirayr Shaghoyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zhirayr Shaghoyan'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhirayr Shaghoyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jir__10/

Zhirayr Shaghoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhirayr Shaghoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Zhirayr Shaghoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhirayr Shaghoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Ararat-Armenia

1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2021 yılında Ararat-Armenia

29 Temmuz 2022 yılında BKMA Erivan

5 Eylül 2022 yılında Ararat-Armenia

6 Eylül 2022 yılında CSKA-Sofia

30 Haziran 2023 yılında Ararat-Armenia

Zhirayr Shaghoyan kimdir

Zhirayr Shaghoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhirayr Shaghoyan şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pyunik Erewan

Zhirayr Shaghoyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 7 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 4 gol atmıştır.

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Zhirayr Shaghoyan nereli

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