Zhivko Atanasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhivko Atanasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhivko Atanasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhivko Atanasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhivko Atanasov 3 Şubat 1991 tarihinde Dobroplodno, Varna şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Живко Станиславов Атанасов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhivko Atanasov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Zhivko Atanasov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zhivko Atanasov'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhivko Atanasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhivko Atanasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhivko Atanasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhivko Atanasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2012 yılında Cherno More

11 Temmuz 2015 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2016 yılında Juve Stabia

31 Ağustos 2017 yılında Viterbese

16 Ocak 2020 yılında Catanzaro

5 Ağustos 2020 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Cherno More

Zhivko Atanasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhivko Atanasov şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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