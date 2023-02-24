Zhivko Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhivko Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhivko Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhivko Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhivko Dimitrov 12 Ocak 2001 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Живко Щерев Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhivko Dimitrov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhivko Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zhivko Dimitrov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhivko Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhivko Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhivko Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhivko Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Belasitsa

1 Temmuz 2019 yılında S. Simitli

1 Ocak 2021 yılında Belasitsa

Zhivko Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhivko Dimitrov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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