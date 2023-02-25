Zhiwei Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhiwei Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhiwei Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhiwei Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhiwei Song 19 Mart 1989 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 宋志伟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhiwei Song Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhiwei Song, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zhiwei Song'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zhiwei Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhiwei Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhiwei Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhiwei Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2013 yılında HZ Greentown

9 Ocak 2014 yılında WH Zall

29 Nisan 2022 yılında DL Pro

Zhiwei Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhiwei Song şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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