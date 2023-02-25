Zhixin Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhixin Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhixin Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zhixin Jiang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Zhixin Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhixin Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zhixin Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhixin Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhixin Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhixin Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhixin Jiang 3 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 蒋志鑫 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhixin Jiang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zhixin Jiang'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhixin Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhixin Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Zhixin Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhixin Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ekim 2020 yılında HB Zhuoao

4 Mart 2021 yılında SH Shenhua Res.

30 Nisan 2022 yılında SH Shenhua

Zhixin Jiang kimdir

Zhixin Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhixin Jiang şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zhixin Jiang nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Zhuoyi Feng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoyi Feng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zhuoyi Feng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhuoyi Feng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Terrence Tisdell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terrence Tisdell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Terrence Tisdell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terrence Tisdell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chao Gan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chao Gan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chao Gan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chao Gan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi