Zhixin Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhixin Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhixin Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhixin Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhixin Jiang 3 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 蒋志鑫 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhixin Jiang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Zhixin Jiang'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhixin Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhixin Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhixin Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhixin Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ekim 2020 yılında HB Zhuoao

4 Mart 2021 yılında SH Shenhua Res.

30 Nisan 2022 yılında SH Shenhua

Zhixin Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhixin Jiang şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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