Zhixuan Du kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhixuan Du Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhixuan Du adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhixuan Du Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhixuan Du 15 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杜智轩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhixuan Du Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Zhixuan Du'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhixuan Du Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhixuan Du isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhixuan Du Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhixuan Du futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında HN S. Longmen

Zhixuan Du Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhixuan Du şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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