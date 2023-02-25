Zhiyu Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zhiyu Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zhiyu Yan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zhiyu Yan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zhiyu Yan 8 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 严智宇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zhiyu Yan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zhiyu Yan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 10 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Zhiyu Yan'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zhiyu Yan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zhiyu Yan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zhiyu Yan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zhiyu Yan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2018 yılında CC Yatai

Zhiyu Yan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zhiyu Yan şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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